Торфяная промышленность Беларуси: курс на 2 млн тонн и новые проекты с Китаем

6 сентября работники нефтяной, газовой и топливной промышленности Беларуси отмечают профессиональный праздник. Поздравление представителям и ветеранам отрасли направил Александр Лукашенко.

У торфяников свои планы: произвести в этом сезоне 2 млн тонн белорусского "черного золота". Из этого объема получится 1 млн тонн топливной продукции. Это ресурс для населения страны и энергетики предприятий.

Еще одно направление - торфяные грунты. Они необходимы для агропромышленного комплекса. Одно из новейших предприятий отрасли находится в Крупском районе. В целом белорусские торфяные грунты активно экспортируются. С Китаем, одним из стратегических партнеров, у наших энергетиков новые проекты.

Валерий Ковалев, гендиректор ГПО "Белтопгаз": "Мы должны увеличить объем экспорта в Китай к 2030 году в 2,5 раза в денежном выражении и достичь показателя в 16 млн долларов США. Для нас это очень серьезная задача, и мы на пути по ее решению. Это сухие и жидкие гуматы, удобрения на основе низинного торфа. Все виды новой продукции мы будем продвигать именно в Китай".

Свои проекты есть и у специалистов газовой отрасли. В Минске совершенствует свою деятельность учебный центр Мингаза, в учреждении повышают профмастерство работники отрасли и учащиеся профильных колледжей.

Юрий Розжаловец, первый заместитель гендиректора УП "МИНГАЗ": "Очень активно меняется линейка газоиспользующего оборудования, поэтому нужно владеть навыками и в этом направлении. На территории учебного полигона представлена лаборатория с газоиспользующим внутридомовым оборудованием, где постоянно идет замена на новое оборудование. Более того, здесь представлены локации всей сферы нашей деятельности. Это и подземные газопроводы, газорегуляторные пункты, шкафные газорегуляторные пункты в различном виде исполнения".

Также сообщается, что в ближайшее время в БНТУ откроет центр компетенцией ГПО "Белтопгаз" по двум направлениям - торф и газ.