Торговля в Беларуси: интересные цифры и факты

Торговая отрасль остается одной из крупнейших в стране: в ней заняты сотни тысяч человек, а торговая сеть продолжает развиваться.

Сегодня в сфере торговли работают почти 676 тыс. человек. Это более 16 % всех занятых в экономике страны. По численности работников торговля остается одним из крупнейших работодателей Беларуси.

Большинство работников - женщины. Их в отрасли почти в два раза больше, чем мужчин. При этом средний возраст специалистов составляет чуть больше 40 лет.

В торговле представлены специалисты с разным уровнем подготовки. Почти каждый третий имеет высшее образование. Более половины работников получили профессионально-техническое или среднее специальное образование, еще около 13 % - общее среднее.