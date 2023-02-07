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Торговля и общепит Беларуси с января работают по новым правилам - что изменилось?

Торговля и общепит с января в нашей стране работают по новым правилам. Соответствующее постановление принято Советом Министров. Особое внимание товарам с изображением госсимволов. Они должны быть визуально отделены от другой продукции и сопровождаться надписью "Государственные символы Республики Беларусь". Обязательно в перечне должен быть герб (до 2 наименований) и значки (до 30). Кроме того, изменения коснулись продажи на рынках.

Также нововведения касаются общепита: с этого года меняются подходы к меню. Сейчас заведения должны предоставлять клиентам такую информацию, как название блюда, количество, цена за одну порцию и страна происхождения.

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