Торговля и общепит Беларуси с января работают по новым правилам - что изменилось?

Торговля и общепит с января в нашей стране работают по новым правилам. Соответствующее постановление принято Советом Министров. Особое внимание товарам с изображением госсимволов. Они должны быть визуально отделены от другой продукции и сопровождаться надписью "Государственные символы Республики Беларусь". Обязательно в перечне должен быть герб (до 2 наименований) и значки (до 30). Кроме того, изменения коснулись продажи на рынках.