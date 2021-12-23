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Торговля с ароматом сосны: 75 елочных ярмарок работают в Минске
В столице время бойкой торговли с ароматом сосны. Около 8 десятков елочных ярмарок развернулись во всех районах города. На выбор покупателей голубые и лесные ели, сосны и пихты, рождественские венки. Хит сезона - новогодние деревья в кадках. Цена на них стартует от 15 рублей. Срубленная же зимняя красавица в зависимости от высоты будет стоить от 10 до 40 рублей.
Лесхозы Минской области планируют реализовать 40 тыс. новогодних деревьев
Всего в этом году накануне новогодних праздников лесхозы Минской области планируют реализовать почти 40 тысяч пушистых деревьев.
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