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Торговые объекты готовятся к Новому году
До Нового года осталось 26 дней. Атмосфера праздника царит почти везде. Торговые центры, кафе и магазины зазывают покупателей украшенными витринами. Плюс ко всему сейчас время предновогодних акций. Объекты торговли снижают свои надбавки. Хорошие скидки дают и предприятия. А значит, купить подарки и не только возможно по приятным ценам. Как отмечают в профильных министерствах, высокий покупательский спрос накануне Нового года и Рождества полностью удовлетворят. В предновогодний шопинг отправилась Светлана Лукьянюк.
Декабрь традиционно месяц высокого спроса. Готовятся к нему заранее, особенно торговля. Здесь хорошие предложения от предприятий по объемам, да и по низкой стоимости всегда бесценны. Ведь, скинув проценты на единицу, заработать все равно удастся именно количеством. Но запасы на последний месяц формируют не спонтанно. Все строго по плану, так что бояться дефицита точно не стоит.
Более корректной торговле нужно быть в объявлениях относительно акций и скидок, ведь громкие цифры в 70 процентов, а то и более не всегда оказываются полной правдой. И товаров с такими ценниками всего несколько, а не весь зал.
Не секрет, что большой предновогодний спрос -это возможность заработать для магазинов и производителей, причем не за счет высоких цен, а наоборот, объявляя щедрые дни с минусом от первоначальной цены.
Если кто-то и вовсе хочет поработать в новогоднюю ночь не закрываясь, то уже сейчас может обращаться с заявлением в местные отделы торговли. И таких, говорят в МАРТ, достаточно. Самый же пик продаж - это последние две недели до Нового года, получается, с середины декабря. Этот существенно влияет на увеличение розничного товарооборота.
Во всеоружии уже кафе и рестораны. Близится время корпоративов. 70 процентов объектов общепита уже забронировано. Работать они смогут до 6 утра, конечно, если заведение не в жилом доме. Цены, как заверяют, не выше прошлого года. Ближе к праздникам развернутся и ярмарки. Всего по стране около 19 000 мероприятий. К большой торговле присоединятся и ремесленники, и самозанятые, кто готов, например, продавать свои кулинарные изделия. Им за места платить не надо. А вот елочные базары ждут покупателей с 17 декабря и вплоть до вечера 31. Цены от 10 до 14 рублей, в кадках до 20.
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