3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Торговые сети Беларуси проверили в преддверии 8 Марта, рассказываем о главных нарушениях
В преддверии 8 Марта работа торговых точек в Беларуси находится под пристальным вниманием контролирующих органов. Всего с начала года мониторингу подверглись чуть более 140 объектов торговли, и в 80% случаев, к сожалению, есть нарушения. На что обращают внимание контролеры? Увидел
Владимир Королев.
За два дня в Беларуси проверено свыше ста торговых объектов. Есть и положительные моменты: число нарушений, связанных с завышением цен, снижается.
Практически в 85% случаев выявляются нарушения. В каждом втором выявлено нарушение санитарных правил и гигиенических и правил торговли. Меньше стало завышений цен. Если в прошлом году в каждом четвертом объекте, то в этом году уже отмечается снижение.
Проверке подвергаются не только магазины, но и рынки. Например, в Гродненской области контролеры зафиксировали превышение цен на фрукты и овощи до 30% от максимальной надбавки. Ряд нарушений выявлен и в торговых сетях столицы.
Приложением под названием "Электронный знак" могут пользоваться не только проверяющие, но и покупатели. Подобную маркировку ввели несколько лет назад, она призвана защитить белорусский рынок от подделок и контрафакта. Когда маркировки нет в базе данных, варианта два: торговая сеть не успела внести товар в базу (а значит не должна выставлять его на прилавки), либо товар контрафактный.
Справедливости ради заметим: большинство нарушений некритичны, во избежание штрафа ретейлеры устраняли их в считаные минуты.
Оперативно устраняем все нарушения с нашей стороны. Мы готовимся к праздникам, у нас большой ассортимент товара. К сожалению, где-то чуть-чуть недосмотрели, но уже оперативно мы сняли товар, который был чуть-чуть нарушен с нашими контрольными знаками. В ближайшее время ситуация исправится. Поставщики все обеспечили нас товаром, дефицита нет.
Брест
Широкий ассортимент, свежая и качественная продукция, а также доступные цены - это главное, что сегодня выбирает покупатель. Нечестных игроков проверяющие обещают наказать рублем, а посетители магазина - своим вниманием.
Отдельные субъекты допускают нарушения. Это и непредставление покупателю достоверной полной информации на фасованные товары. Это и несоблюдение ассортиментных перечней. Ну и самое страшное - допускается реализация товара с истекшим сроком годности или товаров, которые потеряли товарный вид. Но положительный момент во всем этом - добросовестность субъектов и их оперативность в устранении выявляемых нарушений.
Подобные рейды контролеры проводят регулярно. Главная цель мониторинга - повысить качество услуг, а также того, что лежит на прилавках, и не допустить вопиющих нарушений. В Год качества это особенно актуально.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов