Торговые сети Беларуси проверили в преддверии 8 Марта, рассказываем о главных нарушениях

В преддверии 8 Марта работа торговых точек в Беларуси находится под пристальным вниманием контролирующих органов. Всего с начала года мониторингу подверглись чуть более 140 объектов торговли, и в 80% случаев, к сожалению, есть нарушения. На что обращают внимание контролеры? Увидел

Владимир Королев.

За два дня в Беларуси проверено свыше ста торговых объектов. Есть и положительные моменты: число нарушений, связанных с завышением цен, снижается.





Практически в 85% случаев выявляются нарушения. В каждом втором выявлено нарушение санитарных правил и гигиенических и правил торговли. Меньше стало завышений цен. Если в прошлом году в каждом четвертом объекте, то в этом году уже отмечается снижение. Ольга Провоторова, ведущий государственный инспектор отдела контроля розничной торговли, общепита и бытовых услуг Комитета госконтроля

Проверке подвергаются не только магазины, но и рынки. Например, в Гродненской области контролеры зафиксировали превышение цен на фрукты и овощи до 30% от максимальной надбавки. Ряд нарушений выявлен и в торговых сетях столицы.

Приложением под названием "Электронный знак" могут пользоваться не только проверяющие, но и покупатели. Подобную маркировку ввели несколько лет назад, она призвана защитить белорусский рынок от подделок и контрафакта. Когда маркировки нет в базе данных, варианта два: торговая сеть не успела внести товар в базу (а значит не должна выставлять его на прилавки), либо товар контрафактный.

Справедливости ради заметим: большинство нарушений некритичны, во избежание штрафа ретейлеры устраняли их в считаные минуты.

Оперативно устраняем все нарушения с нашей стороны. Мы готовимся к праздникам, у нас большой ассортимент товара. К сожалению, где-то чуть-чуть недосмотрели, но уже оперативно мы сняли товар, который был чуть-чуть нарушен с нашими контрольными знаками. В ближайшее время ситуация исправится. Поставщики все обеспечили нас товаром, дефицита нет. Анастасия Далидович, управляющая магазином крупной торговой сети

Брест

Широкий ассортимент, свежая и качественная продукция, а также доступные цены - это главное, что сегодня выбирает покупатель. Нечестных игроков проверяющие обещают наказать рублем, а посетители магазина - своим вниманием.





Отдельные субъекты допускают нарушения. Это и непредставление покупателю достоверной полной информации на фасованные товары. Это и несоблюдение ассортиментных перечней. Ну и самое страшное - допускается реализация товара с истекшим сроком годности или товаров, которые потеряли товарный вид. Но положительный момент во всем этом - добросовестность субъектов и их оперативность в устранении выявляемых нарушений. Антон Завистович, начальник отдела контроля потребительского рынка и сферы услуг КГК Брестской области