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Торговые сети продлили 10%-ю скидку на ряд товаров для уязвимых категорий населения
Торговые сети продлили скидку в 10 % на ряд товаров для уязвимых категорий населения. Соглашение подписано сегодня в МАРТ. Документ появился в январе прошлого года, затем его неоднократно продлевали. Очередная пролонгация касается второго квартала. Скидка предоставляется пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и малообеспеченным слоям населения. В числе товаров, на которые она распространяется, хлеб, мука, говядина, свинина, молоко, кефир, сметана, творог, яйца, яблоки, овощи и многое другое. К соглашению присоединились 14 торговых сетей.
Сегодня такое время, что и частные бизнесы, и государственные - все вместе понимают социальную ответственность перед населением нашей страны, особенно в то время, когда кругом нестабильно. И мы действительно можем и способны договариваться с частным бизнесом, с торговыми организациями, сетями о том, чтобы предоставлять скидку для социальных слоев населения.
За время действия соглашения выдано более полутора миллиона скидочных карточек, сумма социальной скидки за этот период превысила 25 миллионов рублей.
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