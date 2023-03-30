Торговые сети продлили 10%-ю скидку на ряд товаров для уязвимых категорий населения

Сегодня такое время, что и частные бизнесы, и государственные - все вместе понимают социальную ответственность перед населением нашей страны, особенно в то время, когда кругом нестабильно. И мы действительно можем и способны договариваться с частным бизнесом, с торговыми организациями, сетями о том, чтобы предоставлять скидку для социальных слоев населения.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси