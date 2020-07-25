Торнадо в Наровлянском районе

В поле можно столкнуться и с другими коварными природными явлениями. Случаются и вот такие сюрпризы. Это Наровлянский район. Если в южных широтах такое явление, как смерч или торнадо можно предвидеть заранее, то спрогнозировать его в нашей стране достаточно сложно. На видео атмосферный вихрь, который с вращательными движениями опустился до поверхности земли.

