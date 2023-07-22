Торжества по случаю 170-летия пожарной службы проходят по всей Беларуси. Самые масштабные развернутся у Дворца спорта в Минске

Торжества к юбилею пожарной службы Беларуси проходят сегодня по всей стране. Самые масштабные в столице. Парад, плац-концерт, выставка раритетной техники, водная феерия - для гостей масса зрелищных представлений. Основные - возле Дворца спорта.

Корреспондент АТНВиктория Радевич передает(прямое включение).

Белорусские спасатели устроили шумиху, но сегодня исключительно по хорошему случаю, они - виновники торжества, происходящего в центре Минска.

Официальная часть открылась с поздравления Президента Александра Лукашенко в адрес юбиляров. После с поздравительным словом выступил госсекретарь Совбеза страны. В торжественной обстановке Александр Вольфович вручил бойцам спецподразделения "ЗУБР" медали "За отличие". На минувшей неделе глава государства подписал указ об награждении за помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турции.





По традиции гостей ждал парад. 850 человек в составе колонны прошлись по проспекту Победителей. В этом году в параде впервые принимает участие женская коробка. И еще один сюрприз для зрителей: в праздничном строю впервые спасатели из России - курсанты Питерского университета замыкали колонну. К слову, российские спасатели приехали заранее, чтобы сыграть с коллегами из Беларуси товарищеский футбольный матч. Он состоялся накануне. Победа у наших работников МЧС, они обыграликоллег со счетом 5:1.





Вернемся к параду: его открыл пеший расчет. За ним прошлась колонна ретро- и современной техники - всего больше 50 единиц. Напомню, что официально День пожарной службы 25 июля. 170 лет назад был рассмотрен вопрос "О создании пожарной части в Минске". В составе части было всего полсотни человек: брандмейстер - начальник пожарной команды, два его помощника и рядовые пожарники-добровольцы. Дата была принята за начало создания пожарной службы в Беларуси и отмечается сегодня как государственный праздник.





Болеечем за полуторавековую историю служба шагнула далеко вперед. Сейчас это и современная техника (она тоже представлена на параде), и вооружение, и, конечно, высокий профессионализм самих работников ведомства. И как отметил глава МЧС Вадим Синявский, белорусская спасательная служба прошла большой путь развития, работники ведомства подготовлены и готовы справиться с любой чрезвычайной ситуацией.





Самое главное наше достижение - мы уже третий год подряд имеем положительную динамику снижения гибели людей от внешних факторов: от пожаров и на воде. Мы надеемся, что динамика будет сохранена и в будущем, для этого проводится много мероприятий. В том числе и сегодняшнее мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни, обеспечения безопасности, как правильно себя вести. Вот это самое главное для белорусских спасателей. Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Ярким продолжением праздника стало выступление роты почетного караула. Дальше перед гостями предстала настоящая водная феерия. В акватории Свислочи работники МЧС показали свои возможности с применением водолазной техники и авиации. Для зрителей это постановочное шоу, а для наших спасателей это ежедневная работа. Все ситуации не надуманы, а взяты из жизни.