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Торжества в Минске развернутся на 15 площадках, расскажем подробно о праздничных мероприятиях
Праздничные мероприятия в Минске сегодня развернутся на 15 площадках. Основные: парк Победы, у Дворца спорта, Октябрьская площадь. Гости смогут посетить партизанский лагерь, увидеть военную технику, поучаствовать в спортивных активностях и послушать фронтовые песни.
Центральным местом станет площадь Победы. В 19 часов в рамках республиканской акции "Беларусь помнит!" состоится возложение цветов и венков к монументу Победы. Участие в тожественной церемонии по традиции примет наш Президент. В 21:30 на Октябрьской площади начнется большой гала–концерт под названием "В девять часов вечера после войны". Прозвучат знакомые всем мотивы - победные мелодии мая. Все вечерние торжества ко Дню Победы в прямом эфире покажет Белтелерадиокомпания.
Кульминацией праздника станет красочный салют. Небо над городом раскрасят залпы из 6 точек: парках имени Янки Купалы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной в "Дроздах", а также на площадках у "Чижовка-Арены" и Национальной библиотеки. Еще подробнее о программе - Елена Витко
"Книга Памяти" у стелы "Минск - город-герой", выставки военной техники и гостеприимные ярмарки во всех районах. До открытия праздничных локаций в столице всего пару часов. Гостей встретят десятки площадок, центральная - у Дворца спорта. И уже в полдень здесь начнется концерт "Мы помним! Мы гордимся!".
В музыкальной афише - народные коллективы и известные белорусские артисты. Впрочем, победные мелодии будут звучать и рядом. На зеленой зоне вдоль проспекта Победителей. "Белорусское подворье", "Партизанский лагерь" и "Минск послевоенный": все максимально интерактивно.
Площадка еще одна развернется в парке Победы, которую мы вместе делаем с Минобороны. Там пройдет выставка военной техники, праздничный концерт, активности различные. В районах города 9 Мая также подготовлены программы - будут работать более 15 площадок. Там пройдут концерты и выставки, мастер-классы, квесты различные. Будет насыщенно и интересно, приглашаем всех посетить наши площадки.
Майские аккорды сегодня прозвучат и на Октябрьской площади. Гала-концерт "В девять часов вечера после войны". В 21:30 присоединиться можно и в прямом телеэфире. Тем временем кульминация Дня Победы в 23:00. Из 6 точек небо над Минском раскрасит праздничный салют.
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