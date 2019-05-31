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Торжественная линейка в Лицее БГУ. С учебным заведением прощаются 262 выпускника
Два года они углубленно изучали математику, физику, информатику, химию, биологию и более целенаправленно готовились к поступлению в вуз. Во время праздничного концерта теплые слова благодарности преподавателям абитуриенты рифмовали в поздравительные песни и танцевальные номера.
Творческим концертом в Лицее БГУ не ограничиваются. По хорошей традиции на студенческом стадионе организовали необычный чемпионат по футболу. Соревновались сборная учителей против сборной выпускников.
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