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Торжественная линейка в Лицее БГУ. С учебным заведением прощаются 262 выпускника

Два года они углубленно изучали математику, физику, информатику, химию, биологию и более целенаправленно готовились к поступлению в вуз. Во время праздничного концерта теплые слова благодарности преподавателям абитуриенты рифмовали в поздравительные песни и танцевальные номера.


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Творческим концертом в Лицее БГУ не ограничиваются. По хорошей традиции на студенческом стадионе организовали необычный чемпионат по футболу. Соревновались сборная учителей против сборной выпускников.

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