Торжественная линейка в Лицее БГУ. С учебным заведением прощаются 262 выпускника

Два года они углубленно изучали математику, физику, информатику, химию, биологию и более целенаправленно готовились к поступлению в вуз. Во время праздничного концерта теплые слова благодарности преподавателям абитуриенты рифмовали в поздравительные песни и танцевальные номера.

