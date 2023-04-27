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Торжественная отправка молодого пополнения в Вооруженные силы Беларуси прошла в Буйничах

Торжественная отправка молодого пополнения в Вооруженные силы Беларуси прошла в Буйничах. У мемориала на ратном поле под Могилевом, где в 1941-м сложили головы тысячи солдат и мирных жителей, остановивших немецкую армию на 23 долгих дня.

Участники митинга почтили минутой молчания павших в годы Великой Отечественной войны советских солдат. С напутствием к ребятам выступили представители духовенства, военного комиссариата и родители.

В общей сложности белорусскую армию за время весеннего призыва пополнят почти 1,5 тысячи новобранцев.

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