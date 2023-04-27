Торжественная отправка молодого пополнения в Вооруженные силы Беларуси прошла в Буйничах. У мемориала на ратном поле под Могилевом, где в 1941-м сложили головы тысячи солдат и мирных жителей, остановивших немецкую армию на 23 долгих дня.