3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Торжественная церемония пуска природного газа в агрогородке Холмы Краснопольского района
В основе развития государства стоят прежде всего люди. И очень важно, чтобы у них были достойные и комфортные условия.
На это нацелена и программа развития юго-востока Могилевской области - районов, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Обновление поликлиник, строительство жилья, открытие новых производств, а также льготные преференции - все это позволит улучшить жизнь в отдаленных уголках. Уже с нового года вступает в силу указ президента, который дает дополнительные льготы для бизнеса на юго-востоке страны и возможность получить арендное жилье в собственность. Андрей Ястребов продолжит.
Для жителей агрогородка Холмы Краснопольского района сегодня праздник - торжественная церемония пуска природного газа. Значит еще под сотню домов смогут перевести на использование экологически чистого топлива. Первой оценила его плюсы Мария Калинич. Хозяйка замечает, что стало безопаснее в доме, а главное чище.
"Очень довольны. Сейчас живем как в городе. Дрова не надо таскать к котлу. Баллон не надо заказывать. Вообще очень классно".
Вместе с поздравлениями в адрес жителей Холмов и особые слова благодарности. Тем, кто помогает улучшить жизнь на селе - газовикам, строителям. Кстати, агрогородок стал шестым по счету в районе, куда дошел природный газ.
"Услышали нашу просьбу, не оставили без внимания и построили для нас замечательный детский сад, куда детки будут ходить с удовольствием. Очень удобно, в шаговой доступности. Привели, не беспокоимся, все рядом. Очень довольны, очень все красиво. Спасибо всем большое".
На реализацию проекта местным властям понадобилось меньше года и свыше 3,5 миллиона рублей. Инклюзивность - одна из его особенностей. Ясли-сад смогут посещать и дети с ограниченными возможностями. Безбарьерная среда. Установлен лифт.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов