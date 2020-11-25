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Торжественная церемония пуска природного газа в агрогородке Холмы Краснопольского района

В основе развития государства стоят прежде всего люди. И очень важно, чтобы у них были достойные и комфортные условия.
На это нацелена и программа развития юго-востока Могилевской области - районов, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Обновление поликлиник, строительство жилья, открытие новых производств, а также льготные преференции - все это позволит улучшить жизнь в отдаленных уголках. Уже с нового года вступает в силу указ президента, который дает дополнительные льготы для бизнеса на юго-востоке страны и возможность получить арендное жилье в собственность. Андрей Ястребов продолжит.

Для жителей агрогородка Холмы Краснопольского района сегодня праздник - торжественная церемония пуска природного газа. Значит еще под сотню домов смогут перевести на использование экологически чистого топлива. Первой оценила его плюсы Мария Калинич. Хозяйка замечает, что стало безопаснее в доме, а главное чище.

"Очень довольны. Сейчас живем как в городе. Дрова не надо таскать к котлу. Баллон не надо заказывать. Вообще очень классно".

Вместе с поздравлениями в адрес жителей Холмов и особые слова благодарности. Тем, кто помогает улучшить жизнь на селе - газовикам, строителям. Кстати, агрогородок стал шестым по счету в районе, куда дошел природный газ.

"Услышали нашу просьбу, не оставили без внимания и построили для нас замечательный детский сад, куда детки будут ходить с удовольствием. Очень удобно, в шаговой доступности. Привели, не беспокоимся, все рядом. Очень довольны, очень все красиво. Спасибо всем большое".

На реализацию проекта местным властям понадобилось меньше года и свыше 3,5 миллиона рублей. Инклюзивность - одна из его особенностей. Ясли-сад смогут посещать и дети с ограниченными возможностями. Безбарьерная среда. Установлен лифт.

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