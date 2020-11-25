Торжественная церемония пуска природного газа в агрогородке Холмы Краснопольского района

В основе развития государства стоят прежде всего люди. И очень важно, чтобы у них были достойные и комфортные условия.

На это нацелена и программа развития юго-востока Могилевской области - районов, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Обновление поликлиник, строительство жилья, открытие новых производств, а также льготные преференции - все это позволит улучшить жизнь в отдаленных уголках. Уже с нового года вступает в силу указ президента, который дает дополнительные льготы для бизнеса на юго-востоке страны и возможность получить арендное жилье в собственность. Андрей Ястребов продолжит.



Для жителей агрогородка Холмы Краснопольского района сегодня праздник - торжественная церемония пуска природного газа. Значит еще под сотню домов смогут перевести на использование экологически чистого топлива. Первой оценила его плюсы Мария Калинич. Хозяйка замечает, что стало безопаснее в доме, а главное чище.



"Очень довольны. Сейчас живем как в городе. Дрова не надо таскать к котлу. Баллон не надо заказывать. Вообще очень классно".



Вместе с поздравлениями в адрес жителей Холмов и особые слова благодарности. Тем, кто помогает улучшить жизнь на селе - газовикам, строителям. Кстати, агрогородок стал шестым по счету в районе, куда дошел природный газ.

