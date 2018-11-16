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Торжественная церемония увольнения в запас прошла в Брестской крепости

Обычно в легендарной цитадели солдаты принимают присягу. Теперь же здесь домой провожали почти 400 человек, которые отслужили в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Наиболее достойные десантники получили памятные награды и грамоты.

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