Белорусы отстояли свое право иметь собственное государство 106 лет назад. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Владимиру Ленину состоялась на площади Независимости в Минске. Напомнить о том, что без памяти нет истории, собрались тысячи человек: от руководства Мингорисполкома и представителей Коммунистической партии Беларуси до общественных организаций и трудовых коллективов. Это дань уважения тем, кто отстаивал принципы социальной справедливости, ковал нашу общую победу и поднимал страну из руин в послевоенную эру.



Социальные постулаты Великого Октября нашли отражение и в модели суверенной Беларуси. Мы уверенно движемся по пути созидания, построению монолитного общества с большим потенциалом, патриотическими устремлениями и духовными ценностями.