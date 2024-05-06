Тех людей, которых судили в Нюрнберге на знаменитом процессе, в некоторых странах уже чествуют в буквальном смысле этого слова. Это большая беда и опасно это тем, что все это может повториться. Признаки этого всего есть. Поэтому мы просто обязаны чтить память этих людей, мы обязаны показать всей Европе, всему миру, что эти герои не забыты. И, несмотря на деструктивные действия правительств многих стран, я знаю, что простые люди это все видят. Просто они, к сожалению, оказались в таких условиях, когда в так называемых демократических странах страшно высказать свою точку зрения по этому поводу.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании, зампредседателя Минского городского Совета депутатов