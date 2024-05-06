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Торжественная церемония возложения цветов прошла у стелы "Минск - город-герой"
Уже почти восемь десятилетий белорусы живут под мирным небом, но трагические уроки прошлого наш народ не забывает. Торжественная церемония возложения цветов прошла у стелы "Минск - город-герой". В церемонии принял участие коллектив Министерства информации, а также руководители и представители ведущих средств массовой информации. Всего одно слово - "спасибо". Тем людям, благодаря которым огонь, как и память, не угасает.
Тех людей, которых судили в Нюрнберге на знаменитом процессе, в некоторых странах уже чествуют в буквальном смысле этого слова. Это большая беда и опасно это тем, что все это может повториться. Признаки этого всего есть. Поэтому мы просто обязаны чтить память этих людей, мы обязаны показать всей Европе, всему миру, что эти герои не забыты. И, несмотря на деструктивные действия правительств многих стран, я знаю, что простые люди это все видят. Просто они, к сожалению, оказались в таких условиях, когда в так называемых демократических странах страшно высказать свою точку зрения по этому поводу.
Необходимо отметить, что Беларусь - одна из немногих стран на постсоветском пространстве, где память о Великой Победе не подвержена какой-то политической конъюнктуре, какой-то моде или сезонности. Для нас память о Великой Отечественной войне, о той Великой Победе - это неотъемлемая часть нашего исторического кода, то, что в сердце каждого белоруса.
В эти предпраздничные дни трудовые коллективы и учащиеся, высшие должностные лица - представители разных поколений - приходят к мемориалам, чтобы возложить цветы и склонить головы в минуте молчания.
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