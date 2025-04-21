3.65 BYN
3.03 BYN
3.44 BYN
Торжественный парад в Минске на 9 Мая начнется в 18:00
Беларусь отметит 80-летие Великой Победы торжественным парадом. Он начнется не утром, а вечером, в 18:00. О праздничной программе города в эфире "Первого информационного" рассказала Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома.
"В 2025 году парад пройдет в вечернее время. Планируемое время - 18:00. В этом году парад будет по-своему необычен. Во-первых, это юбилейный парад. На этом вечер не завершается. Программы и концерт будут продолжены в 21:30 на Октябрьской площади у Дворца Республики, где действительно можно насладиться творчеством наших заслуженных артистов Республики Беларуси. Министерством культуры сегодня подготовлен ряд музыкальных проектов, которые можно будет увидеть в городе. И, безусловно, в 23:00 - это праздничный салют", - с программой праздничных мероприятий ознакомила Ольга Чемоданова.