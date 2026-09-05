Торжественное открытие скульптуры "Алесь и Алеся" прошло в Костюковичах

День белорусской письменности в Костюковичах в самом разгаре. Уже названы лауреаты Национальной литературной премии. Состоялось и торжественное открытие скульптуры "Алесь и Алеся". Образы героев этой композиции навеяны произведением белорусского поэта Аркадия Кулешова, уроженца Могилевщины.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Хорошо, что Дни белорусской письменности проводятся в разных городах, в разных уголках страны. В прошлом году мы были в Гродно, в следующем году мы будем в Минской области. И каждый раз есть какой-то свой оттенок. Самое главное, что это есть, это развивается. Сегодня мы видим белорусских молодых авторов, которые вносят новые традиции".

Какая атмосфера царит в самом восточном городе Беларуси, см. видео.

Фото: sb.by