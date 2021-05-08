Торжественное чествование государственных символов Беларуси пройдет 9 мая

Церемония продлится около 20 минут. Задействовано в ней порядка 300 человек. Также порядка 200 военных. Планируется пролет авиации: это 2 вертолета, которые пронесут флаг и герб, а также 5 самолетов, которые раскрасят небо в цвета государственной символики