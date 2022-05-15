Торжественное мероприятие в честь годовщины Победы состоялось в Доме Москвы в Минске

Торжественное мероприятие в честь годовщины Победы прошло в Доме Москвы в Минске. В числе почетных гостей ветераны войны и труда. Также на праздник пригласили воспитанников Минского суворовского военного училища. Вокальная группа Российского института театрального искусства исполнила песни военных лет. Белорусские студенты БГУ и Университета культуры представили хореографические номера. Совместная творческая программа молодежи двух стран стала еще одним символом единения.



Уникальная фотовыставка "В штабах Победы" - еще одна важная составляющая торжественного мероприятия. Впервые представлены около 200 фотодокументов высших органов власти и управления СССР, решениями которых ковалась Победа в Великой Отечественной войне.