Торжественное награждение артистов ансамбля "Бяседа" состоялось в Доме радио

В Доме радио состоялось торжественное награждение артистов заслуженного коллектива Республики Беларусь - ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании, приуроченное к 30-летию коллектива и 75-летию его создателя, вдохновителя и художественного руководителя - народного артиста Беларуси Леонида Захлевного.

Награды за многолетнюю творческую работу, направленную на развитие и сохранение белорусской культуры, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в культурной сфере были вручены от Министерства культуры Республики Беларусь, Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.



