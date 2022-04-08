ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Торжественное награждение артистов ансамбля "Бяседа" состоялось в Доме радио

Торжественное награждение артистов ансамбля "Бяседа" состоялось в Доме радио

В Доме радио состоялось торжественное награждение артистов заслуженного коллектива Республики Беларусь - ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании, приуроченное к 30-летию коллектива и 75-летию его создателя, вдохновителя и художественного руководителя - народного артиста Беларуси Леонида Захлевного.

Награды за многолетнюю творческую работу, направленную на развитие и сохранение белорусской культуры, значительный личный вклад в реализацию государственной политики в культурной сфере были вручены от Министерства культуры Республики Беларусь, Федерации профсоюзов Беларуси и Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма.


Изображение

Сейчас "Бяседа" готовится к новым встречам со своими поклонниками. 21 апреля состоится концерт в Могилеве - в концертном зал "Могилев", 18:30. 26 апреля - в Минске в ДК МТЗ,19:00.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все