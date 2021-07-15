Торжественное открытие юбилейного фестиваля сегодня в 22:00 на "Беларусь 1"

В Витебске уже скоро прозвучат торжественные фанфары "Славянского базара" и будет дан официальный старт масштабному форуму искусств. В ритме фестиваля город живет уже несколько дней. Ярким калейдоскопом одни мероприятия сменяют другие.

Зрелищное шоу подарили участницы международного фестиваля барабанщиц и мажореток. На площади Победы Витебска выступили около семи сотен конкурсанток. Свои номера они демонстрировали в течение нескольких часов. Проект пользуется особой популярностью у зрителей.

А в Летнем амфитеатре уже все готово к открытию. В афише Тамара Гвердцители, Анита Цой, Лариса Долина, Николай Басков. Кстати, он в этом году стал обладателем специальной награды Президента Беларуси "Через искусство – к миру и взаимопониманию". Напомним, торжественное открытие юбилейного фестиваля смотрите на "Беларусь 1" в 22:00.