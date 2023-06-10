Торжественное шествие в Новополоцке - город отмечает 65-летие

В Новополоцке праздничные мероприятия, приуроченные к 65-летию города, стартовали с торжественного шествия, сообщает БЕЛТА.

Вместе с новополочанами во главе шествия прошли представители министерств и ведомств, областной и городской власти, общественных объединений. Тепло встречали аплодисментами жители города председателя Совета Республики Наталью Кочанову, которая была руководителем горисполкома и внесла большой вклад в развитие нефтеграда.

В значимый для Новополоцка год город носит гордое звание молодежной столицы Беларуси. Активная молодежь пронесла по центральной улице Новополоцка флаг города под звуки духового оркестра и бой барабанов очаровательных мажореток. Маленькие новополочане, словно яркие солнышки, сияли счастливыми улыбками.

Гости праздника совершили своеобразный экскурс в историю от первой палатки строителей города до современности. В праздничной колонне прошли представители стройорганизации, стоявшей у истоков возведения Новополоцка - треста №16, и уже известных далеко за пределами страны предприятий, таких как заводы "Нафтан" и "Полимир". Промышленники, врачи, педагоги, ветераны труда, юные звезды спорта и искусства, почетные граждане Новополоцка, гости из городов-побратимов получили свою порцию приветствий от коллег, друзей и знакомых, выстроившихся в живой коридор по пути следования шествия и снимавших видео и фото на телефоны.