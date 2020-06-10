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Торжественно вручили аттестаты выпускникам школ и гимназий
Торжественный и трогательный день. Сегодня выпускники прощаются со школой. Праздник в этом году в особом формате - с учетом рекомендаций медиков, но не менее важный и насыщенный. Так, в 12-й гимназии Минска, например, внутренний дворик сегодня превратился в молодежную площадку. Выпускников на свежем воздухе развлекают артисты, ходулисты, ав фотобоксах можно получить памятные мини-постеры.
Здесь во взрослую жизнь в основном направляют будущих медиков - учебное заведение имеет так называемые медицинские классы - химико-биологического профиля, а также менеджеров, IT-специалистов. И этот июньский день с особым чувством будут помнить и учителя.
А выпускники 204-й школы Минска только закладывают традиции. Это первый выпуск в учебном заведении, которое открыли два года назад. Те, кому сегодня вручили аттестаты, благодарны учителям за знания и жизненную мудрость, которые очень понадобятся независимо от избранной профессии.
Сегодня и завтра аттестаты получают 9- и 11-классники гимназий и школ. Впереди у выпускников - централизованное тестирование. Оно в этом году начнется 25 июня.
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