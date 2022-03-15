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Торжественное вручение паспортов в Витебском областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева

Северный регион страны присоединился к акции «Мы - граждане Беларуси». В Витебском областном музее Героя Советского Союза Миная Шмырева паспорта получили школьники из Октябрьского района областного центра. Все они отличники учебы, победители творческих конкурсов и фестивалей, участники молодежных пленэров и интеллектуальных игр.

Участвую и побеждаю в олимпиадах различных: по химии, по физике, по истории. В дальнейшем, конечно, собираюсь быть полезным для своей школы и для своей страны.
Денис Шалупкин, учащийся СШ № 29 г. Витебска


Наше государство идет по пути поддержки молодежи. Это укрепит уверенность и самих молодых ребят, и общества. Молодым ребятам все дороги открыты. Можно добиваться очень многих вещей, важных для страны.
Александр Тихонов, первый заместитель главы Администрации Октябрьского района г. Витебска


Для школьников организовали экскурсию, а также квест. Сегодня торжественное вручение паспортов состоится во всех регионах страны.

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