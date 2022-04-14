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Торжественное вручение повесток призывникам прошло в части 3214
Школа мужества и отваги вскоре примет новых призывников. Торжественное вручение повесток новобранцам прошло в легендарной войсковой части 3214. Почти полсотни молодых людей из Минска пополнят ряды военных и пройдут срочную службу в Вооруженных силах страны. С напутственным словом к будущим солдатам обратились в том числе представители военного комиссариата и ветераны. Опытные наставники отметили, что в нынешних условиях служба предстоит нелегкой, но это будет настоящей школой жизни, которую нужно пройти с честью и достоинством.
После торжественной части будущим солдатам устроили показательное выступление на плацу. А после провели экскурсию по войсковой части 3214, в которой часть новобранцев останется проходить службу.