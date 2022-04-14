Торжественное вручение повесток призывникам прошло в части 3214

Школа мужества и отваги вскоре примет новых призывников. Торжественное вручение повесток новобранцам прошло в легендарной войсковой части 3214. Почти полсотни молодых людей из Минска пополнят ряды военных и пройдут срочную службу в Вооруженных силах страны. С напутственным словом к будущим солдатам обратились в том числе представители военного комиссариата и ветераны. Опытные наставники отметили, что в нынешних условиях служба предстоит нелегкой, но это будет настоящей школой жизни, которую нужно пройти с честью и достоинством.