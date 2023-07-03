Торжественную церемонию награждения работников культуры и гала-концерт артистов Большого театра смотрите сразу после "Панорамы".

Без культурного наследия и крепкой духовной основы народ не может быть независимым. Праздничный вечер в Большом театре уже по традиции венчает мероприятия 3 Июля. И в нем принимает участие Президент нашей страны.

Независимость надо отстаивать не только с оружием. Все, кто сегодня собрался в зале, - люди культуры. Они составляют летопись нынешнего поколения, жизни государства, людей, которые понимают, какое сокровище нам подарило поколение победителей. И мы должны его сохранить.

"Мы уйдем, а это останется. Ваше творчество - это то, что мы называем исторической памятью и национальным достоянием. То, что делает нас нацией и является одним из условий нашего суверенитета", - добавил глава государства. Он подчеркнул, что именно от мастеров искусств во многом зависит, будет ли независимость Беларуси укрепляться и передаваться из поколения в поколение. При этом важно помнить и том, что именно мы передадим следующим поколениям.

Да, искусство в том числе приближало великую Победу. Артисты поднимали боевой дух солдат, сами были на передовой с оружием в руках… И сегодня от них многое зависит. Современный мир очень хрупок, мы живем под чистым небом, но в условиях беспрецедентных вызовов.

"От вас зависит, каким будет завтра Беларуси, каким будет будущее наших белорусов. В погоне за громкой славой не теряйте чувство меры и вашей личной ответственности, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Перейти грань, за которой начинается чернуха и предательство, очень легко. А вот гораздо сложнее вернуть доверие. Я говорю о доверии всего народа. Вы должны созидать для народа и во имя мира".

На этой же легендарной сцене Президент отметил госнаградами работников культуры и искусства. Лучшим из лучших - звания народного артиста, заслуженных деятелей искусств и медали Франциска Скорины.

На подмостках Большого артисты показали и свое искусство. Речь не только о театре - хоры, ансамбли, балетные школы, оркестры, выдающиеся номера и коллективы.

Все происходящее на сцене уникально. В концерте воедино сведены произведения абсолютно разных жанров. "Искусство Беларуси в мире и созидании" - каждый штрих представления выверен с главной темой. В завершении все участники спели "край прыгожых людзей" - и это про нас, белорусов.