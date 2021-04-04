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Торжественные богослужения минувшей ночью объединили более 1,5 тыс. белорусов
Католики и протестанты всего мира отмечают Воскресение Христово. Со светлым праздником верующих поздравил Президент.
Торжественные богослужения прошли минувшей ночью, объединив более 1,5 тыс. белорусов. А сегодня с самого утра люди продолжали идти в костелы с пасхальными корзинами, которые освящали каждые полчаса. В них обязательно традиционная выпечка и яйца красного цвета как символ жизни.
Впереди у католиков Светлая неделя. Лидия Заблоцкая встретила праздник вместе с белорусами.
Католики празднуют Пасху
День действительно духовного возрождения, когда каждый католик несет благую весть: "Христос воскресе!" Более 6 сотен приходов по всей стране, которые объединяют в молитве верующих, с самого утра распахнули свои двери, продолжали вспоминать все 37 чудес Спасителя и мотивировать самих людей на исключительно добрые дела.
Уже с 10 часов утра священники начали Святую Мессу. Несмотря на то что чаще всего именно подготовка к Пасхе в субботу объединяет большую часть верующих, люди шли, учитывая эпидобстановку и соблюдая дистанцирование и масочный режим, чтобы высказать свое молитвенное спасибо за личные чудеса в жизни.
Каждый из верующих готовился к празднованию через Великий пост. Он начался 17 февраля. И сегодня те продукты, от употребления которых рекомендовано было воздержаться во время поста, можно увидеть в украшенных корзинах. Благословляли вместо пасхального агнца вкусные колбасы и ветчины, вместо горьких трав - белорусский хрен со свеклой или сметаной, вместо опресноков - куличи и булки.
Святая Месса длилась в приходах до обеда, после чего по хорошей традиции католические семьи объединились уже дома, чтобы разделить вкус праздничных угощений и поделиться радостной новостью и действительно поверить в чудо. Кстати, Пасхальная неделя сегодня только начинается. Она называется Октавой.
Священники будут вести службы в белых одеждах, а в некоторых приходах планируют ставить театральные спектакли, посвященные Воскресению Христа. Октава продлится 8 дней.
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