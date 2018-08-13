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Торжественные линейки в Минске пройдут в субботу, 1 сентября

В День знаний за парты в новом учебным году в столице сядут 193 с половиной тысячи учеников - на 3 тысячи больше, чем в прошлом. А первая учебная неделя начнется с понедельника, 3 сентября. Тематический урок будет посвящен Году малой родины.

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