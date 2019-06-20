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Прямая трансляция церемонии открытия II Европейских игр 21 июня в 21:55 на "Беларусь 1"
Обращаем внимание всех болельщиков на то, что торжественные мероприятия, посвященные открытию II Европейских игр, начнутся на стадионе "Динамо" в 20:00. Организаторы шоу просят зрителей занимать места на трибунах заблаговременно. Для этого вход на стадион будет открыт с 18:00.
И не спешите после окончания церемонии открытия покидать свои места. Движение наземного транспорта будет продлено завтра до 2 часов ночи, а метро будет работать до 4 часов.
Для тех же любителей спорта, кто по каким-то причинам не сможет оказаться в центре событий, телеканал "Беларусь 1" будет вести прямую трансляцию церемонии открытия. Она начнется в 21:55.
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