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Торжественные проводы военнослужащих Минской военной комендатуры состоялись сегодня на Кургане Славы

Увольнения в запас получили 66 солдат-срочников. Год и полтора года они служили в ротах почетного караула, патрульной и роте караульной службы комендантского батальона.

Завершилось все показательным выступлением роты почетного караула и торжественным маршем военнослужащих.

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