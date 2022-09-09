Торжественные регистрации брака к 955-летию Минска прошли в главном Дворце гражданских обрядов

Наталья Филиппова, первый замминистра юстиции Беларуси: Подобный конкурс проводится раз в 5 лет. Очень отрадно, что в этом году он пришелся на очень юбилейный год - это Год исторической памяти в первую очередь. Еще мы празднуем 105 лет образование органов ЗАГСа, это празднование дня рождения нашей столицы - 955-летия Минска. Именно сегодня мы попытались создать атмосферу события для каждой семьи, самое значимое, волнительное, чтобы все молодожены были с отличным настроением.