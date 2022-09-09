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Торжественные регистрации брака к 955-летию Минска прошли в главном Дворце гражданских обрядов

Торжественная регистрация брака накануне Дня города. Сегодня, 9.09, 7 молодых пар столицы вступили в брак. Церемония прошла в главном Дворце гражданских обрядов Минска. Живая музыка, украшенные залы, возвышенная атмосфера и теплые чувства. А регистрировали семейные пары лучшие сотрудники ЗАГСов со всей Беларуси - финалисты Республиканского смотра-конкурса профессионального мастерства.

Наталья Филиппова, первый замминистра юстиции Беларуси: Подобный конкурс проводится раз в 5 лет. Очень отрадно, что в этом году он пришелся на очень юбилейный год - это Год исторической памяти в первую очередь. Еще мы празднуем 105 лет образование органов ЗАГСа, это празднование дня рождения нашей столицы - 955-летия Минска. Именно сегодня мы попытались создать атмосферу события для каждой семьи, самое значимое, волнительное, чтобы все молодожены были с отличным настроением.

Сегодня в нашей столице собрались лучшие работники органов ЗАГСа Республики Беларусь. Так приятно видеть счастливые лица регистраторов, счастливые лица наших молодоженов. Приятно отметить то, что, наконец-то, свадьбы стали многочисленными, веселыми.

Миссия у регистраторов брака ответственная. Именно они являются свидетелями рождения новых семей. Официальная роспись в ЗАГСе, добрые слова, вручение первого фамильного документа. Каждый регистратор стремится придать неповторимости особому моменту.

Татьяна Павлович, главный специалист отдела ЗАГС Солигорского райисполкома: Мне хочется приумножать культуру и духовное богатство нашей страны и народа. Каждый человек должен знать, что духовное стремление к семье и успеху - это выверенная формула любви к Родине, приумножающая духовное богатство нашего народа и поднимающая престиж института семьи и брака.
Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов главного управления юстиции Мингорисполкома

Среди тех, кому посчастливилось расписаться в минском Дворце бракосочетания, и семья Яцковских. Свадебная пятница для них праздник двойной. Братья-близнецы (белорусы Сергей и Александр) женились на двух сестрах из Казахстана (Венере и Меруэрте). Торжественно зарегистрировали брак и наши коллеги - корреспондент АТН и телеведущая Белтелерадиокомпании Нина Можейко и Максим Угляница, журналист, главный директор Белорусского радио.

Фото: ru.freepik.com

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