"Мы растим детей под мирным небом!" Торжественный прием ко Дню матери прошел в Могилеве

Поздравления в канун праздника Дня матери принимали лучшие представительницы прекрасного пола Могилевского региона из разных отраслей, а также многодетные мамы. Площадкой для торжества стал Дворец культуры области. Украсило мероприятие вручение букетов - миссию выполнили кадеты. Вручены и пять орденов Матери со словами благодарности за успехи в воспитании детей. В свою очередь мамы делились секретами семейного счастья.