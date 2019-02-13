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Торжественный прием по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана прошел в Могилеве

Его участниками стали воины-интернационалисты, представители городской организации Белорусского союза ветеранов. Особые слова благодарности за сохранение памяти прозвучали и в адрес матерей погибших. Им вручены юбилейные медали.

По традиции, в День памяти воинов-интернационалистов у обелиска на берегу Днепра в Могилеве пройдет траурный митинг.

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