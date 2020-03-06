ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Торжественный прием по случаю 8 Марта прошел в Гродно

В облисполком пригласили представительниц прекрасного пола со всех районов области. Это женщины с активной гражданской позицией, которые достигли высоких результатов в работе и внесли свой вклад в развитие региона. Особые слова благодарности звучали в адрес многодетных мам - им сегодня вручили ордена Матери.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все