Торжественный прием по случаю 8 Марта прошел в Гродно

В облисполком пригласили представительниц прекрасного пола со всех районов области. Это женщины с активной гражданской позицией, которые достигли высоких результатов в работе и внесли свой вклад в развитие региона. Особые слова благодарности звучали в адрес многодетных мам - им сегодня вручили ордена Матери.



