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Торжественный развод, приуроченный ко Дню Конституции, состоялся на площади Государственного флага в Минске

На площади Государственного флага в Минске состоялся торжественный инструктаж, приуроченный ко Дню Конституции.

На рассвете более 300 милиционеров и десятки служебных авто выстроились колоннами, чтобы приступить к несению службы. В праздничной обстановке отличившимся сотрудникам Департамента охраны было присвоено специальное звание, а молодые милиционеры получили табельное оружие.

После состоялись учебные занятия. Милиционеры показали порядок действий при досмотре в местах массовых гуляний, а также при задержании вооруженного преступника.

В завершение развода экипажи получили приказ заступить на службу и отправились на маршруты патрулирования.

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