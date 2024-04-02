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Торжественный вечер с инициалами народных артистов Беларуси и России принял Дом Москвы
В логистике Союзного государства не без мостов культурных. Торжественный вечер с инициалами народных артистов Беларуси и России принял Дом Москвы. Одна из остановок проекта "Мы связь времен и поколений. Мы общей памятью едины" - в музыкальном и хореографическом повествовании напомнила о весомости общих исторических ценностей. Поздравительные адреса от представителей дипломатического корпуса и тембров юных патриотов России - лишь часть оды нашему единству на фронтах духовных, экономических и политических.
Я живу этим единством. Я живу нашими связями. В это тяжелое время мы должны быть вместе. И когда Александр Григорьевич сказал, что Беларусь спиной к спине встанет с Россией, вот это правильные вещи. Мы должны быть вместе, тогда мы выстоим.
Народ существует исторически, мощно, сильно. И главное, пройдя такое, что этой сытой Европе не снилось, просто не снилось. Если бы они хотя бы дотронуться до наших переживаний могли, до того, что пережила Беларусь, они уже не жили бы, силенок не хватило бы. Вот за этот народ я готов молиться.
Выставочные площади Дома Москвы сегодня как никогда ближе к звездам. В экспозиции - хроникальные кадры героя Советов и "первого навсегда" Юрия Гагарина. Ну а пример космического союзного потенциала - наша Марина Василевская. Космонавтка стала частью международного экипажа, которым руководит Герой России и уроженец Беларуси Олег Новицкий.
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