Торжественный вечер с инициалами народных артистов Беларуси и России принял Дом Москвы

Народ существует исторически, мощно, сильно. И главное, пройдя такое, что этой сытой Европе не снилось, просто не снилось. Если бы они хотя бы дотронуться до наших переживаний могли, до того, что пережила Беларусь, они уже не жили бы, силенок не хватило бы. Вот за этот народ я готов молиться.

Всеволод Шиловский, народный артист РСФСР, актер, режиссер