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Торжественный выпуск офицеров Академии МВД
Архитектура международной безопасности трещит по швам, заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время торжественного ритуала выпуска офицеров Академии МВД. Церемония состоялась на площади Государственного флага в Минске. Военно-политическая обстановка во многом зависит от того, как наша система обеспечивает правопорядок, а она со своими задачами справляется, - заявил Александр Вольфович. Ей в помощь сегодня 359 новоиспеченных офицеров. Их поздравил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, белорусская милиция крепка корпоративностью и сплоченностью.
Это знаковое событие для Академии ВМД, для силового блока и в целом для всей страны. Эти ребята получили уже не только теоретический опыт, но и практический, они несли службу по охране общественного порядка именно в нелегкий 2020 год.
Эти молодые офицеры продолжат службу в МВД, Минобороны, Следственном комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, Департаменте финансовых расследований КГК Беларуси.
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