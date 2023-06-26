Торжественный выпуск офицеров Академии МВД

Это знаковое событие для Академии ВМД, для силового блока и в целом для всей страны. Эти ребята получили уже не только теоретический опыт, но и практический, они несли службу по охране общественного порядка именно в нелегкий 2020 год.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси

