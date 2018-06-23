ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Торжественный выпуск специалистов университета гражданской защиты прошел в Минске

Торжественный выпуск специалистов университета гражданской защиты прошел сегодня в Минске. В этом году дипломы получили 499 выпускников - из них 107-ми белорусам были вручены погоны лейтенанта. По традиции слова напутствия говорил министр по чрезвычайным ситуациям. Владимир Ващенко поблагодарил будущих спасателей за хорошую учебу и отметил особую роль молодых специалистов в работе ведомства.

В этом году среди выпускников и 66 иностранцев из Азербайджана, Казахстана и Таджикистана. Для профильного вуза это уже 24-й выпуск с момента его основания в 1992 году.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все