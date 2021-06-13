Торжественный выпуск учащихся прошел в лицее при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси

Поступил я в лицей по примеру своего отца. Отец работал водителем в пожарной части, но уже на пенсии. Я хочу его перерасти. Мне кажется, это гордость для отца, когда сын превосходит в чем-то. Да, я связываю себя с профессией спасателя, поступаю в Университет гражданской защиты. Я считаю, что это престижная работа, не просто работа, а призвание.

Александр Максимов, выпускник специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС Беларуси