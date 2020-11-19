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Тосты с авокадо и салатом корн
Возьмем:
тостовый хлеб,
1 авокадо,
мягкий сыр,
сыр фета,
салат корн.
Ломтики хлеба подрумяниваем на сухой сковороде. Пока тосты остывают, очищаем авокадо и нарезаем тонкими слайсами.
У авокадо огромное количество полезных свойств. Он нормализует артериальное давление, понижает уровень холестерина, улучшает работу печени, защищает организм от появления гепатита, улучшает работу мозга, укрепляет суставы, улучшает кровообращение, очищает организм от вредных токсинов. Положительно влияет авокадо и на мужской организм. Этот плод повышает уровень тестостерона, который положительно влияет на потенцию, а также выносливость. Женщин авокадо радует не меньше, они предпочитают делать из него маски для лица и волос. Большим плюсом является то, что авокадо можно употреблять при беременности.
Смазываем тосты мягким сыром. Выкладываем на него веером слайсы авокадо. Хорошенько засыпаем авокадо мелко раскрошенным сыром фета. Сверху размещаем хорошую горку салата корн. Пусть вас не смущает, что под салатом теперь не видно остальных составляющих тоста. Важен вкус и польза. Но и в красоте этому блюду не откажешь.
Путь ваш хороший день начинается схорошего завтрака.
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