Тосты с авокадо и салатом корн

У авокадо огромное количество полезных свойств. Он нормализует артериальное давление, понижает уровень холестерина, улучшает работу печени, защищает организм от появления гепатита, улучшает работу мозга, укрепляет суставы, улучшает кровообращение, очищает организм от вредных токсинов. Положительно влияет авокадо и на мужской организм. Этот плод повышает уровень тестостерона, который положительно влияет на потенцию, а также выносливость. Женщин авокадо радует не меньше, они предпочитают делать из него маски для лица и волос. Большим плюсом является то, что авокадо можно употреблять при беременности.