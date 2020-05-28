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Тосты с моцареллой и свежими овощами
Возьмем:
- цельнозерновой хлеб,
- 100 граммов греческого йогурта,
- 100 граммов моцареллы,
- помидоры черри,
- огурец,
- половинка сладкого перца,
- базилик,
- 1 ч.л. оливкового масла,
- 1 ч.л. лимонного сока.
Греческий йогурт соединяем с оливковым маслом и лимонным соком.
Греческий йогурт диетологи рекомендуют добавлять в блюда людям, которые стремятся похудеть. При том, что жира в продукте очень мало, содержание белка высокое -а это просто необходимо для того, чтобы при соблюдении диет не потерять мышечную массу.
Базилик мелко нарезаем, добавляем к йогурту. Солим и перчим соус по вкусу. Огурец очищаем от кожуры и нарезаем тонкими пластинами. Помидоры черри режем кружочками. Моцареллу натираем на терке.
Моцарелла богата насыщенными жирными кислотами, оказывающими положительное воздействие на состояние кожи, волос и ногтей. В сыре присутствуют кальций, фосфор, натрий и в большом количестве - витамин В12.
Поджариваем тосты на сухой сковороде. Пока они горячие, смазываем йогуртовым соусом, присыпаем моцареллой и сверху произвольно выкладываем овощи. Подаем тосты горячими.
Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.
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