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Тосты с моцареллой и свежими овощами

Возьмем:

  • цельнозерновой хлеб,
  • 100 граммов греческого йогурта,
  • 100 граммов моцареллы,
  • помидоры черри,
  • огурец,
  • половинка сладкого перца,
  • базилик,
  • 1 ч.л. оливкового масла,
  • 1 ч.л. лимонного сока.

Греческий йогурт соединяем с оливковым маслом и лимонным соком.

Греческий йогурт диетологи рекомендуют добавлять в блюда людям, которые стремятся похудеть. При том, что жира в продукте очень мало, содержание белка высокое -а это просто необходимо для того, чтобы при соблюдении диет не потерять мышечную массу.

Базилик мелко нарезаем, добавляем к йогурту. Солим и перчим соус по вкусу. Огурец очищаем от кожуры и нарезаем тонкими пластинами. Помидоры черри режем кружочками. Моцареллу натираем на терке.

Моцарелла богата насыщенными жирными кислотами, оказывающими положительное воздействие на состояние кожи, волос и ногтей. В сыре присутствуют кальций, фосфор, натрий и в большом количестве - витамин В12.

Поджариваем тосты на сухой сковороде. Пока они горячие, смазываем йогуртовым соусом, присыпаем моцареллой и сверху произвольно выкладываем овощи. Подаем тосты горячими.

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

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