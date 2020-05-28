Тосты с моцареллой и свежими овощами

Возьмем:



цельнозерновой хлеб,

100 граммов греческого йогурта,

100 граммов моцареллы,

помидоры черри,

огурец,

половинка сладкого перца,

базилик,

1 ч.л. оливкового масла,

1 ч.л. лимонного сока.

Греческий йогурт соединяем с оливковым маслом и лимонным соком.

Греческий йогурт диетологи рекомендуют добавлять в блюда людям, которые стремятся похудеть. При том, что жира в продукте очень мало, содержание белка высокое -а это просто необходимо для того, чтобы при соблюдении диет не потерять мышечную массу.

Базилик мелко нарезаем, добавляем к йогурту. Солим и перчим соус по вкусу. Огурец очищаем от кожуры и нарезаем тонкими пластинами. Помидоры черри режем кружочками. Моцареллу натираем на терке.

Моцарелла богата насыщенными жирными кислотами, оказывающими положительное воздействие на состояние кожи, волос и ногтей. В сыре присутствуют кальций, фосфор, натрий и в большом количестве - витамин В12.

Поджариваем тосты на сухой сковороде. Пока они горячие, смазываем йогуртовым соусом, присыпаем моцареллой и сверху произвольно выкладываем овощи. Подаем тосты горячими.