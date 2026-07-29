Товарооборот, проекты и юбилеи: Беларусь и Китай укрепляют союз

Краткий пересказ от ИИ

Экономическое сотрудничество Минска и Пекина выходит на новый уровень. И торжественный прием, который состоялся 29 июля в посольстве КНР в честь 105-летия Компартии Китая и 99-летия Народно-освободительной армии, - это не просто протокол, а рабочая площадка для укрепления стратегического партнерства.

Беларусь и Китай идут одним курсом, и заинтересованность в совместных проектах - это не просто экономика, это общее будущее. Точнее, настоящее. Кстати, о нем: в 2025 году товарооборот между странами впервые превысил 8 млрд 860 млн долларов. 1 июля в Ланьчжоу состоялся первый Форум регионов Беларуси и Китая. Общий портфель контрактов - миллиард долларов.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси: "В прошлом году общий объем торговли между Китаем и Беларусью уже составил больше 8,8 млрд долларов США. Хочу вам открыть секрет, что в первом полугодии этого года мы уже наблюдали большой прирост - где-то 30 %. Поэтому совершенно вероятно, что в этом году у нас будет новый рекорд в торговле между Китаем и Беларусью".

105-летие Коммунистической партии Китая и 99-летие Народно-освободительной армии - ключевые вехи в истории Поднебесной. Для Китая эти даты символизируют преемственность, стабильность и силу государства. А для Беларуси это возможность еще раз подтвердить: наше партнерство опирается на глубокое взаимное уважение и общие стратегические интересы.

Об этом, к слову, месяц назад говорили лидеры Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. На встрече на высшем уровне стороны подтвердили курс на всепогодное партнерство, обсудили новые инвестиционные проекты и договорились о расширении промышленной кооперации.

"Китайско-белорусские отношения сейчас находятся на беспрецедентной высоте. Мы установили всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. И в будущем году мы будем вместе отмечать 35-летие установления отношений между нашими странами. Хочу особенно остановиться на том, что в этом году уважаемый господин Президент Александр Григорьевич Лукашенко подписал новую директиву о развитии китайско-белорусских отношений, что дало новые ориентиры нашему сотрудничеству. Мы выражаем уверенность, что в дальнейшем наши отношения будут укрепляться", - высказал уверенность Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси Чжан Вэньчуань.

Торжественный прием в честь 105-летия Компартии Китая и 99-летия Народно-освободительной армии не просто дань уважения датам китайской истории, но и наглядное подтверждение нашей общей заинтересованности.



2026-2027 годы официально объявлены Годами промкооперации. В активном инвестиционном пакете около 80 проектов на 5 млрд долларов, только за последние 4 месяца запущено более 20 новых инициатив на 3 млрд. И это только начало.