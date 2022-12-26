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Товаровед ломбарда в Пинске заменяла золотые украшения на бижутерию
В Пинске товаровед ломбарда заменяла золото на бижутерию, а такжепохищала деньги, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
В милицию обратился руководитель одного из ломбардов города и заявил о недостаче ювелирных изделий и денежных средств. Пропажа обнаружилась во время проведения внеплановой инвентаризации.
Сотрудники ОБЭП Пинского ГОВД установили, что к хищению причастна 34-летняя сотрудница ломбарда, где женщина работала товароведом.
"Она заменяла ювелирные изделия, в основном золотые цепочки, сережки, или оформляла фиктивные документы о сдаче изделий из драгоценных металлов, помещала вместо них бижутерию и похищала денежные средства из кассы. В общей сложности был причинен ущерб, превышающих 10-кратный размер базовой величины", - рассказали в УВД.
По словам женщины, она надеялась на невнимательность руководства, а похищенные деньги тратила на оплату коммунальных услуг, одежду и другие личные нужды.
Следователи возбудили уголовное дело.
Фото:pixabay.com
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