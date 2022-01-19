Традиции Крещения - праздничные богослужения, освящение воды и окунание в купели

У православных верующих сегодня Крещение. Духовный сюжет одного из 12 главных церковных праздников разворачивается вокруг крещения Христа в реке Иордан. В столичных храмах с самого утра проходят праздничные богослужения. Верующие могут набрать освященной воды и окунуться в купель.



Все традиции Крещения собралаТатьяна Божко. Подробности в видео.