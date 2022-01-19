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Традиции Крещения - праздничные богослужения, освящение воды и окунание в купели
У православных верующих сегодня Крещение. Духовный сюжет одного из 12 главных церковных праздников разворачивается вокруг крещения Христа в реке Иордан. В столичных храмах с самого утра проходят праздничные богослужения. Верующие могут набрать освященной воды и окунуться в купель.
Все традиции Крещения собралаТатьяна Божко. Подробности в видео.
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