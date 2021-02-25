Традиции лозоплетения уже третий десяток лет возрождают в Молодечно

Традиции старинного народного ремесла - лозоплетения - уже третий десяток лет возрождают в Молодечно. Участников народного любительского коллектива "Вербочка" - людей разных возрастов и профессий - объединило искусство. Это процесс, который требует большой физической силы и в то же время филигранной работы рук. Важными являются свойства материала. Белорусские мастера чаще всего работают с ветками вербы.



Диапазон предметов, которые изготавливают в "Вербочке", широкий: предметы интерьера, посуда, сувениры, аксессуары и галантерея. Лучшие образцы плетельщики представляют на конкурсах. Сейчас "Вербочка" готовит специальную коллекцию работ к фестивалю-ярмарке "Весенний букет", который в мае пройдет в Минске.



