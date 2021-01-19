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Традиции празднования Крещения
Православные сегодня отмечают Крещение или Богоявление - одно из двенадцати больших праздников церковного календаря. В этот день вспоминают библейское событие: крещение Иоаном Прадтечей самого Христа в реке Иордан. Главная традиция праздника - освящение воды в храмах и природных водоемах. Считается, что она обладает целебной силой и защитными свойствами. Каноны празднования Крещения не менялись столетиями. Подробно о них Наталья Бордиловская.
Казалось бы, каждый год Крещение празднуют одинаково: многолюдно в храмах, длинные очереди за святой водой и ледяные купели с желающими окунуться во славу Божью. Но своеобразие праздника Богоявления 2021 все же есть: мы живем во время пандемии, коронавирусная опасность наложила свой отпечаток и на характер богослужений, и на поведение людей в церквях, и на настроение. В непростые времена только укрепляется наша сила веры и надежда на чудо Божье.
Обычные воды Иордана 2 тысячи лет назад своим крещением освятил Христос. С тех времен триумф живой воды и свое личное очищение от грехов, искушений и зла жаждет пережить каждый православный. Чтобы взять из источников и водоемов целебной жидкости, люди традиционно стоят в очереди. Их не пугают крещенские морозы (в этом году они показали классический низкий минус).
Не моржевание, которое закаляет тело физически. Это духовная процедура. Символическое единение в своей вере с Богом, который крестился водой и передал ей свою суть. "Во имя Отца, Сына и Святого Духа" - опускаясь в ледяную купель люди славят не только Богоявление, но и Троицу. И будто наново проходят первичный для любого верующего ритуал крещения-посвящения в православные.
Со слов священства, на Крещение любая вода, даже та, что бежит из-под крана, имеет особые свойства. Собранная в посуду, она может сохранять свою силу весь год. Но без соприкосновения с крестом водная суть есть просто вещество, а не чудо. Поэтому в центре крещенского богослужения два символа: вода, освященная крестом. Водоосвящение венчает праздничную литургию, которая на Крещение продолжается несколько часов.
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