Традиции празднования Крещения

Православные сегодня отмечают Крещение или Богоявление - одно из двенадцати больших праздников церковного календаря. В этот день вспоминают библейское событие: крещение Иоаном Прадтечей самого Христа в реке Иордан. Главная традиция праздника - освящение воды в храмах и природных водоемах. Считается, что она обладает целебной силой и защитными свойствами. Каноны празднования Крещения не менялись столетиями. Подробно о них Наталья Бордиловская.

Казалось бы, каждый год Крещение празднуют одинаково: многолюдно в храмах, длинные очереди за святой водой и ледяные купели с желающими окунуться во славу Божью. Но своеобразие праздника Богоявления 2021 все же есть: мы живем во время пандемии, коронавирусная опасность наложила свой отпечаток и на характер богослужений, и на поведение людей в церквях, и на настроение. В непростые времена только укрепляется наша сила веры и надежда на чудо Божье.

Обычные воды Иордана 2 тысячи лет назад своим крещением освятил Христос. С тех времен триумф живой воды и свое личное очищение от грехов, искушений и зла жаждет пережить каждый православный. Чтобы взять из источников и водоемов целебной жидкости, люди традиционно стоят в очереди. Их не пугают крещенские морозы (в этом году они показали классический низкий минус).

Не моржевание, которое закаляет тело физически. Это духовная процедура. Символическое единение в своей вере с Богом, который крестился водой и передал ей свою суть. "Во имя Отца, Сына и Святого Духа" - опускаясь в ледяную купель люди славят не только Богоявление, но и Троицу. И будто наново проходят первичный для любого верующего ритуал крещения-посвящения в православные.