Традиции рождественских Святок возрождают в белорусских регионах

Это время добрых дел, когда принято веселиться, ходить в гости и колядовать. В деревне Дерковщина Глубокского района в старинных обрядах участвует и молодежь - творческие коллективы разучивают старинные песни, которые исполняли на святки. Ряженых ждали в каждой семье, считалось, что веселая компания отгоняет нечистую силу и приносит в дом благополучие на весь год. Особая роль у козы, которую хозяева щедро одаривали угощениями.



Колядовать принято с Рождества и до Крещения. Или, как говорили наши предки, "от звезды и до воды".



