"Традиционная ценностная триада": какие ценности отличают Беларусь от Запада

Традиционная ценностная триада - здоровье, семья и дети - продолжает занимать ведущие позиции в белорусском обществе. Об этом заявил заместитель директора Института социологии НАН Беларуси Александр Посталовский в "Актуальном интервью".

По его словам, в современном мире наблюдается ценностный ментальный раскол. "Есть (в белорусском обществе - прим. ред.) традиционная ценностная триада - здоровье, семья, дети. Безусловно, в современном мире в силу различных обстоятельств происходит ценностный ментальный раскол. В каких-то государствах, например, на первое место люди ставят карьеру, материальный доход. Для кого-то вообще характерно неприятие условных традиционных ценностей", - отметил эксперт.

quote Но в нашем случае мы уже не первый год наблюдаем, что здоровье, ценности семьи, деторождения, безусловно, очень высокие, что качественно отличает нас от государства коллективного Запада, каких-то иных сообществ. Александр Посталовский

Он подчеркнул значимость семьи как первичной ячейки общества. "И люди прекрасно понимают, что семья как первичная ячейка общества очень значима, соответственно, нужно много работать, сохранять семью. В обществе также доминирует тенденция к созданию семей с двумя детьми. Эта тенденция характерна в том числе и для молодёжи, которая позитивно относится к деторождению, что, безусловно, радует в контексте обеспечения демографической безопасности", - заключил замдиректора Института социологии.

Таким образом, по оценке Александра Посталовского, белорусское общество сохраняет приверженность традиционным ценностям здоровья, семьи и деторождения, что отличает его от ряда других стран и способствует демографической стабильности.