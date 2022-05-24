3.73 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Традиционная акция "Вязынка собирает друзей" объединила будущих филологов
Символическое посвящение в филологи. ВВязынке - на малой родине Янки Купалы - Белгосуниверситет провел традиционную, пятидесятую, акцию. Локации филиала Купаловского музея на время стали импровизированными концертными площадками, на которых пели, плясали, читали стихи. Проект собрал не только будущих филологов, но и их друзей с разных факультетов БГУ, а также преподавателей, известных писателей и знатоков белорусского слова.
Этот праздник действительно важный для нас, ведь это святая земля Купалы, которая вдохновляет нас на новые произведения, чувства, на понимание белорусской литературы, культуры нашей родины, которая называется Республика Беларусь.
Родина Янки Купалы Вязынка - это начало не только творческого пути нашего поэта известного, но это начало всей нашей белорусской литературы. Молодой, задиристой, а самое главное - душевной. И здесь, в Вязынке, хочется петь, и душа хочет песни.
Возложение цветов к монументу Янки Купалы - обязательная часть вязынских встреч. Молодежь и наставники также поучаствовали в квестах, спортивных состязаниях и кулинарном мероприятии под названием "Каша от декана".